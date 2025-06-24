В Челябинске неадекват жестоко избил 12-летнего школьника

В Челябинске неадекватный мужчина напал на 12-летнего мальчика. Ребенок получил сотрясение мозга, а на его шее остались следы от удушья. Сейчас школьник чувствует себя нормально, а его семья заявила в полицию, рассказала мать пострадавшего корреспонденту chel.aif.ru.
Все произошло вечером 23 июня. Мальчик и его товарищ качались на качелях во дворе дома № 127б на проспекте Комарова. К ним подошел мужчина и завел с ними разговор. Дети на контакт не пошли. Тогда неадекват кинулся на мальчика с кулаками.
Судя по опубликованным фото в вк-сообществе «ЧТЗ Official», мужчина пытался душить школьника.
«Он до них просто докопался. После того, как начал оскорблять, они ему сказали, что он дебил», — рассказала в комментариях в соцсетях мама школьника.
В результате происшествия ребенок получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга. Говорит спутанно. Врачи диагностировали повреждение в шейном отделе позвоночника. Родители пострадавшего школьника написали заявление в полицию.