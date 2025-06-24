В Челябинске неадекват жестоко избил 12-летнего школьника

Все произошло вечером 23 июня. Мальчик и его товарищ качались на качелях во дворе дома № 127б на проспекте Комарова. К ним подошел мужчина и завел с ними разговор. Дети на контакт не пошли. Тогда неадекват кинулся на мальчика с кулаками.