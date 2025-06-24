Директору «Тайгана» предстоит «пластика» в области трахеи

Олег Зубков пострадал от нападения льва, это произошло после кормления хищников в сафари-парке. Сейчас мужчина находится в больнице после того, как его прооперировали. По последним данным, его состояние удалось стабилизировать.
Разъяренного льва отогнала помощница Олега Зубкова — руководитель пресс-службы Татьяна Алексагина.
Когда лев атаковал и потащил Зубкова, Татьяна бросилась к электрокару и направила его на льва, ударив зверя в бок. Тот выпустил жертву, но обошел машину, и попытался затащить ее под мостик. Тогда женщина бросила в него совок и веник. И лев отступил.
Пока состояние пострадавшего стабильно тяжелое. У директора «Тайгана» повреждена трахея.
«Мы готовились к худшему, хоть и жизненно важные органы не задеты. Есть два укуса в области шеи сзади. Повреждена трахея, поэтому он очень тихо разговаривает, но уже пишет. Врачи сказали, что будут делать пластическую операцию, он будет восстанавливаться быстро и хорошо», — рассказала Татьяна Алексагина «КП-Крым».
Кроме того, под левым ребром у Олега Зубкова есть след от когтя льва. Но в целом руки и ноги не повреждены и нормально функционируют.