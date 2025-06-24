Директору «Тайгана» предстоит «пластика» в области трахеи

Когда лев атаковал и потащил Зубкова, Татьяна бросилась к электрокару и направила его на льва, ударив зверя в бок. Тот выпустил жертву, но обошел машину, и попытался затащить ее под мостик. Тогда женщина бросила в него совок и веник. И лев отступил.