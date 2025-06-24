Трагедия в сафари-парке «Тайган»: что стало причиной агрессивного поведения льва в неволе

— Буквально два месяца назад я был в Танзании, навещал льва по кличке Симба, которого мы с того света вернули в 2019 году. Ему шесть лет. В первую нашу встречу после долгого расставания он, услышав русскую речь, побежал ко мне, отреагировал хорошо. Но в его глазах я прочитал — это его территория. Сначала он дал погладить себя, помурлыкал, а потом резко пробежался по всему вольеру в 100 квадратных метров и пометил всю территорию. Как бы намекая, что следующий шаг — кинется на меня.