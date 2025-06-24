Трагедия в сафари-парке «Тайган»: что стало причиной агрессивного поведения льва в неволе

Лев набросился на директора крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова. Мужчина находится в тяжелом состоянии. Однако животное усыплять не будут. «Вечерняя Москва» узнала, что может стать причиной агрессивного поведения хищника в неволе.
Провели операцию.
По словам представителя зоопарка Татьяны Алексагиной, хищника спровоцировал резкий звук закрывающейся двери.
— Мы вчера, как всегда, поехали в саванну вдвоем и кормили львов. И уже на выезде собирали мусор. Олег Алексеевич отошел от машины на два шага. Один молодой лев лежал под кустом, ел в нескольких метрах от нас. И тут Олег Алексеевич стал закрывать двери, — говорит Татьяна.
Лев тут же побежал в сторону Зубкова, но целенаправленно не нападал — мужчина оказался у него на пути. Зверь схватил его, но Олег смог удержать хищника за клыки. Через какое-то время зверь оставил директора и побежал. Зубкову же сразу вызвали скорую. По информации в сети, врачи сообщили, что у Зубкова повреждены мышцы шеи. Мужчина получил травму головы, а также легкого. Пострадавшему уже сделали операцию.
По словам заместителя главного врача больницы им. Н. А. Семашко Дмитрия Дедкова, куда был доставлен пострадавший, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.
— Он в сознании, отвечает на вопросы, общается. У него есть возможность вербального контакта, мы с ним понимаем друг друга, — говорит Дмитрий.
Это не первый случай нападения хищников на людей в «Тайгане». Осенью прошлого года лев растерзал управляющую парком — Леокадия Перевалова забыла закрыть клетку во время уборки. «Тайган» — крупнейший частный сафари-парк в Европе, в нем проживают 60 львов, 40 тигров и сотни других животных.
Симба повзрослел.
«ВМ» пообщалась с ветеринарным врачом, основателем фонда зоозащиты «Спаси меня», обладателем высшей общественной награды города Челябинска — премии «Признание», сопредседателем регионального штаба Общероссийского народного фронта Кареном Даллакяном и узнала, как живет лев в природе и как влияет на него нахождение в неволе.
— Львы живут в своем прайде, где есть только один вожак, несколько половозрелых самок и их детеныши. Поэтому агрессия, которую проявляет этот хищник, может быть либо территориальная, либо половая, — говорит Карен. — А в неволе эти границы нарушает человек. Причем трудности с поведением хищника могут возникнуть и после его полового созревания.
Есть очень редкие исключения, когда взрослые половозрелые самцы — львы спокойно находятся рядом с человеком. Это относится и к цирковым хищным кошкам, с которыми работают дрессировщики.
Люди создают условия, которые не похожи на прайд, и рушат психику львов. Как показывает практика, дрессировщики работают с молодыми особями до шести лет. Такие львы — психологически как дети. А вот после взросления ситуация меняется в обратную сторону.
— Буквально два месяца назад я был в Танзании, навещал льва по кличке Симба, которого мы с того света вернули в 2019 году. Ему шесть лет. В первую нашу встречу после долгого расставания он, услышав русскую речь, побежал ко мне, отреагировал хорошо. Но в его глазах я прочитал — это его территория. Сначала он дал погладить себя, помурлыкал, а потом резко пробежался по всему вольеру в 100 квадратных метров и пометил всю территорию. Как бы намекая, что следующий шаг — кинется на меня.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Сталина Гуревич, адвокат частной практики:
— Ни о каком спасении львов в сафари-парке речи не идет и идти не может. Спасение — это сохранение породы. Когда на маленькой территории идет бесконтрольный инбридинг (спаривание особей, имеющих близкое генетическое родство. — «ВМ») со всеми вытекающими в виде вырождения — это не спасение, а зарабатывание денег.