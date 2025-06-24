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Минчанка оплатила отдых в Турции, но пошла в милицию

Жительница Минска планировала отдых в Турции, но оказалась в милиции.

Источник: Комсомольская правда

Минчанка оплатила отдых в Турции, но пошла в милицию. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В сообщении сказано, что в милицию обратилась 41-летняя минчанка, планировавшая летний отдых в Турции, но ставшая жертвой мошенников. Она сообщила, что намеревалась купить путевку в Турцию. Для этого в соцсетях она нашла страницу с горящими турами. Туристическое агнетство, которое выбрала жительница Минска, предлагало своим клиентам скидки до 35%.

Женщина написала менеджеру организации и попросила забронировать тур. После этого общение продолжилось уже в мессенджере. Минчанка отправила фото паспорта для брони и стала ждать документы. Через некоторое время представитель турфирмы отправил ей фото билетов с указанием даты и места вылета.

Говорится, что туристическое агентство обещало минчанке отдых по системе все включено в пятизвездочном отеле за 2500 рублей. Однако для того, чтобы активировать скидку, нужно было внести 100% предоплату за тур.

«После перевода денег минчанке сообщили, что поездка переносится на неопределенный срок, а затем вовсе перестали выходить на связь», — сообщили в ведомстве.

По факту мошенничества было заведено уголовное дело.

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