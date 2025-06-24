Минчанка оплатила отдых в Турции, но пошла в милицию

В сообщении сказано, что в милицию обратилась 41-летняя минчанка, планировавшая летний отдых в Турции, но ставшая жертвой мошенников. Она сообщила, что намеревалась купить путевку в Турцию. Для этого в соцсетях она нашла страницу с горящими турами. Туристическое агнетство, которое выбрала жительница Минска, предлагало своим клиентам скидки до 35%.