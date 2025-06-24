В Ростовской области водитель сбил женщину на переходе, пострадавшая умерла

В станице Егорлыкской Ростовской области 44-летняя женщина погибла после того, как ее сбила легковая машина. Информация об этом поступила от управления Госавтоинспекции.
Происшествие случилось около 10 утра 24 июня на пересечении улиц Ворошилова и Тургенева, на нерегулируемом пешеходном переходе. По данным автоинспекторов, на женщину наехал 51-летний водитель автомобиля «Хендай Акцент».
— Пешеход с травмами была доставлена в больницу, где впоследствии скончалась. Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Напомним, ранее в ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области пострадал 13-летний мальчик. Водителей просят строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.
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