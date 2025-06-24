В Иркутской области полицейские пресекли почти 1,4 тысячи наркопреступлений

Молодые люди, которые уже знакомы с наркотиками или имеющие проблемы с законом из-за них, по решению суда попадают в наркодиспансер. Там они проходят лечение и реабилитацию в несколько этапов. Сначала им помогают стационаре, потом переводят в отделение реабилитации. После этого за пациентами наблюдают врачи. Весь процесс занимает около девяти месяцев.