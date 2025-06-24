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В Иркутской области полицейские пресекли почти 1,4 тысячи наркопреступлений

Большинство из них связаны с незаконным сбытом запрещенных веществ.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области полицейские выявили 1 396 наркопреступлений с начала 2025 года. Как сообщает Байкал24 со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, 1 142 случая связано со сбытом запрещенных веществ.

— В том числе правоохранители закрыли пять наркопритонов, обнаружили два преступления с участием несовершеннолетних в оборот наркотиков и изъятие денежных средств, полученных от сбыта наркотиков, — уточнили в ведомстве.

К уголовной ответственности привлекли 430 человек, среди них 68 наркосбытчиков.

Молодые люди, которые уже знакомы с наркотиками или имеющие проблемы с законом из-за них, по решению суда попадают в наркодиспансер. Там они проходят лечение и реабилитацию в несколько этапов. Сначала им помогают стационаре, потом переводят в отделение реабилитации. После этого за пациентами наблюдают врачи. Весь процесс занимает около девяти месяцев.

Люди, отказывающиеся от лечения, подлежат розыску и возвращению к лечению. Снятие с учета и возможность трудоустройства возможны только после завершения полного курса лечения. Полицейские регулярно отслеживают в интернете сообщества, представляющие деструктивную опасность. Информация о таких ресурсах передается в Роскомнадзор для блокировки.