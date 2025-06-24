Очередной дикий случай в Ташкенте: в Central Park парень вытащил рыбу из пруда и устроил фотосессию

Однако на днях их спокойствие было нарушено. Молодой человек вытащил из воды одну из рыб и стал позировать с ней для фото и видео. За этим наблюдала одна из посетительниц, гулявшая с детьми. Она сделала замечание, попросив отпустить рыбу обратно в пруд.
В ответ парень перешел на агрессию — стал материться, оскорблять девушку и утверждать, что никакого запрета на вылавливание рыбы нет. Подошедшие на шум посетители парка попытались урезонить его, но молодой человек продолжил хамить, не стесняясь в выражениях.
«У нас настолько есть дикари, что даже рыбам в пруду небезопасно», — отметила девушка после инцидента.
Складывается ощущение, что такие «герои» живут по принципу — «раз нет знака “нельзя” — значит можно всё». Однако если следовать его логике, заметили пользователи в соцсетях, то «какать» посреди дороги тоже никто не запрещал, но ведь есть понятие приличий и здравого смысла.
Комментарии от администрации парка или органов правопорядка пока не поступали.
Однако этот случай — уже не первый, связанный с жестоким или неадекватным отношением к животным в Central Park. В 2022 году на слуху был другой инцидент: семья из Кашкадарьи поймала улетевшего из парка лебедя, перепутав его с гусем, увезла домой и… съела.