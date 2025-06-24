Очередной дикий случай в Ташкенте: в Central Park парень вытащил рыбу из пруда и устроил фотосессию

Однако на днях их спокойствие было нарушено. Молодой человек вытащил из воды одну из рыб и стал позировать с ней для фото и видео. За этим наблюдала одна из посетительниц, гулявшая с детьми. Она сделала замечание, попросив отпустить рыбу обратно в пруд.