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Очередной дикий случай в Ташкенте: в Central Park парень вытащил рыбу из пруда и устроил фотосессию

Vaib.uz (Узбекистан. 24 июня). Очередной возмутительный инцидент произошел в одном из любимых мест отдыха ташкентцев — Central Park. Те, кто регулярно сюда заглядывает, знают, что в пруду парка живут рыбы, которых подкармливают дети и взрослые. Эти рыбы давно стали частью атмосферы и достопримечательностью парка.

Источник: Vaib.Uz

Однако на днях их спокойствие было нарушено. Молодой человек вытащил из воды одну из рыб и стал позировать с ней для фото и видео. За этим наблюдала одна из посетительниц, гулявшая с детьми. Она сделала замечание, попросив отпустить рыбу обратно в пруд.

В ответ парень перешел на агрессию — стал материться, оскорблять девушку и утверждать, что никакого запрета на вылавливание рыбы нет. Подошедшие на шум посетители парка попытались урезонить его, но молодой человек продолжил хамить, не стесняясь в выражениях.

«У нас настолько есть дикари, что даже рыбам в пруду небезопасно», — отметила девушка после инцидента.

Складывается ощущение, что такие «герои» живут по принципу — «раз нет знака “нельзя” — значит можно всё». Однако если следовать его логике, заметили пользователи в соцсетях, то «какать» посреди дороги тоже никто не запрещал, но ведь есть понятие приличий и здравого смысла.

Комментарии от администрации парка или органов правопорядка пока не поступали.

Однако этот случай — уже не первый, связанный с жестоким или неадекватным отношением к животным в Central Park. В 2022 году на слуху был другой инцидент: семья из Кашкадарьи поймала улетевшего из парка лебедя, перепутав его с гусем, увезла домой и… съела.