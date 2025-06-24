Стрелок был на заднем сиденье: кто убил главу новомосковского колледжа Архипова

В Тульской области застрелен глава новомосковского колледжа Александр Архипов и его адвокат Евгений Аксенов. По подозрению в убийстве задержали бизнесмена, который задолжал несколько миллионов жертвам. Предварительно, это и стало причиной расправы. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого дела.
Мужчин нашли с простреленными головами.
Утром в понедельник, 23 июня, случайные прохожие заметили на дороге между поселками Майский и Роткинский автомобиль, в котором находились двое мужчин с простреленными головами. Baza пишет, что на тот момент водитель и его пассажир были еще живы. Очевидцы вызвали скорую помощь, но до приезда врачей мужчины не дожили.
Вскоре место происшествия оцепили полицейские. Силовики опознали главу новомосковского колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова.
По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек. Уже утром следующего дня в Следственном комитете сообщили о задержании подозреваемого — им оказался местный бизнесмен.
— Это убийство двух и более лиц, совершенное из корыстных побуждений. С учетом всех обстоятельств, минимальный срок лишения свободы для обвиняемого составит 20 лет. Но, думаю, он может получить пожизненный срок, — пояснил «Вечерней Москве» бывший следователь прокуратуры, адвокат Вадим Багатурия.
Версии о заказном убийстве и бизнес-разборках.
Следователи считают, что директор колледжа и его юрист могли стать жертвами бизнес-разборок. По данным Telegram-канала Baza, Архипов и Аксенов давали знакомым предпринимателям деньги под процент, и некоторые клиенты успели задолжать им крупные суммы.
По одной из версий, убийство мужчин могло быть заказным — киллер специально выбрал безлюдное место, где нет камер видеонаблюдения. По другой версии, задержанный в качестве подозреваемого бизнесмен сам задолжал им несколько миллионов рублей и хотел избавиться от кредиторов.
Предварительно, 23 июня подозреваемый встретился с Архиповым и его адвокатом и предложил доехать до поселка Майский, чтобы отдать долг. Мужчины поехали на одной машине.
— Находясь на заднем сиденье автомобиля, (подозреваемый — прим. «ВМ») произвел выстрелы в голову адвоката и директора колледжа, а затем скрылся с места происшествия, — рассказали в тульском управлении Следственного комитета.
За день до своей гибели Архипов созванивался с матерью — она не заметила ничего странного в его поведении. Жена Архипова придерживается другого мнения. По ее словам, перед уходом на работу мужчина был грустным. Когда супруга попробовала узнать у него, что случилось, он заявил, что все хорошо.
Что известно об участниках этого дела.
Александру Архипову было 38 лет. Он отучился в филиале Российского химико-технологического университета имени Менделеева и Тульском государственном университете, получил диплом педагога. До 2016 года Архипов работал в Комитете по молодежной политике в администрации Новомосковска.
В 2017 году Архипов возглавил Колледж олимпийского резерва Тульской области — учреждение находится в городе Новомосковске и считается ключевым в системе спортивной подготовки всего региона. В 2023 году Архипов вошел в Собрание депутатов Новомосковска от партии «Единая Россия», где курировал социальную политику, молодежные проекты, спорт и туризм. В 2024 году парламентарий занял 17-е место в рейтинге депутатов Новомосковска.
Также летом 2024 года Архипов судил соревнования по плаванию на первых Международных довузовских играх CISM, проходивших в Туле.
После смерти Архипова в Минспорте Тульской области выразили соболезнования и заявили, что это стало «невосполнимой потерей для всего спортивного сообщества региона».
Второй убитый, Евгений Аксенов, был адвокатом коллегии «Юстиниан» из Тулы и ранее работал следователем. Он представлял интересы директора колледжа и был в числе адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в Тульской области.
Как ловили бандитов в 90-х: разгром ОПГ, поиск воров в законе и работа РУБОП.
По данным Telegram-канала «112», подозреваемого зовут Максим Корюнов. Ему 38 лет, он руководит компанией «Атлант», которая оказывает клининговые услуги, занимается грузоперевозками и розничной торговлей. За 2024 год фирма заработала 28 миллионов рублей.
Подобные бизнес-разборки часто заканчиваются плачевно. Например, в Сочи местный житель протаранил магазин на автомобиле и расстрелял двух сотрудников. Так он хотел проучить владельца торговой точки, который задолжал ему крупную сумму. А на Камчатке соучредитель застрелил директора гостиницы «Петропавловск» Руслана Кузнецова.
В 90-е годы такие перестрелки происходили повсеместно, так как на территории России действовали сотни преступных группировок. Они подчиняли себе бизнес, занимались заказными убийствами и держали в страхе целые города. Как ловили таких преступников, «Вечерняя Москва» узнала у криминалиста и подполковника милиции в отставке Михаила Игнатова, который в 90-е служил в Управлении МВД по борьбе с организованной преступностью.