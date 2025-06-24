Стрелок был на заднем сиденье: кто убил главу новомосковского колледжа Архипова

За день до своей гибели Архипов созванивался с матерью — она не заметила ничего странного в его поведении. Жена Архипова придерживается другого мнения. По ее словам, перед уходом на работу мужчина был грустным. Когда супруга попробовала узнать у него, что случилось, он заявил, что все хорошо.