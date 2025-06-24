Приговор опекунше погибшего Далера вынесут 28 июля

Приговор опекунше погибшего в декабре 2022 года пятилетнего Далера Бобиева Веронике Наумовой будет вынесен 28 июля. Об этом сообщает Свердловский облсуд.
Ей вменяют 62 преступных эпизода. Из них 49 незаконного лишения свободы, пять причинения тяжкого вреда здоровью, три вовлечения подростка в особо тяжкое и тяжкое преступление, два неисполнения обязанностей по воспитанию ребёнка. Также её обвиняют в мошенничестве, убийстве малолетнего и истязании.
В своём последнем слове 24 июня Наумова не признала вины в убийстве. Ранее в прениях прокурор запросил для неё 25 лет заключения.
Напомним, в июне 2023 года женщина объявила Далера в розыск. Останки мальчика нашли в гараже неподалёку от дома. Эксперты выяснили, что он погиб за несколько месяцев до объявления в розыск.