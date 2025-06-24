Приговор опекунше погибшего Далера вынесут 28 июля

Ей вменяют 62 преступных эпизода. Из них 49 незаконного лишения свободы, пять причинения тяжкого вреда здоровью, три вовлечения подростка в особо тяжкое и тяжкое преступление, два неисполнения обязанностей по воспитанию ребёнка. Также её обвиняют в мошенничестве, убийстве малолетнего и истязании.