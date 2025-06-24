Аэропорт Сочи прокомментировал информацию о протечке крыши

В понедельник во время непогоды на территории Сочи в терминале произошло подтопление одного из помещений. Пассажиры сообщали в социальных сетях о потоках воды, стекающих с потолка. Сотрудники воздушной гавани ликвидировали последствия за час — течь остановили, а помещение привели в порядок.