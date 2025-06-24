Александр Бастрыкин потребовал доклад о покушении на убийство у бара в Самаре

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании стрельбы у бара «Руки Вверх!» в Самаре. Инцидент произошёл 22 июня около 4 утра на Волжском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным полиции, в ходе конфликта один из мужчин выстрелил из травматического пистолета в голову местному жителю. Пострадавшему оказана медицинская помощь.
В тот же день полицейские обнаружили автомобиль, на котором подозреваемый уехал с места происшествия. Машина марки Infiniti была припаркована на улице Измайловская. Его отправили на спецстоянку.
Оперативники изъяли видеозаписи, зафиксировали следы, опросили участников происшествия. Все материалы переданы в Следственный комитет, который возбудил уголовное дело. Расследование ведётся при участии отдела полиции по Ленинскому району Самары.
По версии телеграм-канала «Воронцова вещает», к стрельбе может быть причастен 31-летний ранее судимый по статье об умышленном причинении вреда здоровью уроженец Таджикистана.
Ранее полиция пресекла факт фиктивной постановки на учёт 33 иностранных граждан в частном доме в Шигонском районе.
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