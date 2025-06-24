Аэропорт Чебоксары приостановил работу

За сегодняшнее утро это уже шестой российский аэропорт, который приостанавливает работу. В период с 8:29 мск аналогичные ограничения на полеты были введены в аэропортах Тамбова, Пензы и Саратова, а также в Самаре и Ульяновске.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о двух сбитых БПЛА. Власти других регионов об атаках дронов пока не сообщали.
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Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше