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Аэропорт Чебоксары приостановил работу

В аэропорту Чебоксары введены ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщила Росавиация.

Источник: Аргументы и факты

За сегодняшнее утро это уже шестой российский аэропорт, который приостанавливает работу. В период с 8:29 мск аналогичные ограничения на полеты были введены в аэропортах Тамбова, Пензы и Саратова, а также в Самаре и Ульяновске.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о двух сбитых БПЛА. Власти других регионов об атаках дронов пока не сообщали.

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