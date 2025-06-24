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Военнослужащий из Баяндаевского района героически погиб в зоне СВО

Геннадия Короткова не стало 7 июня в населенном пункте Карповка.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Геннадий Коротков из Баяндаевского района погиб в зоне СВО. 7 июня его не стало во время выполнения задания в населенном пункте Карловка. Об этом сообщил мэр Баяндаевского района Анатолий Табинаев в своих социальных сетях.

— Он родился 17 января 1995 года в селе Ново-Николаевск Эхирит-Булагатского района. Геннадий окончил 9 классов в родном селе. По состоянию здоровья Геннадий не проходил срочную службу, 28 ноября 2024 года он года заключил контракт на службу в вооружённых силах, — рассказал мэр района.

Также Геннадий прошёл обучение в городе Юрга Кемеровской области, а уже в феврале отправился на службу. Известно, что у бойца осталась супруга.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Приангарье сотрудница микрокредитной компании украла более 3,6 миллиона рублей.