«Пользовались услугами гримера и выдавали себя за разработчика игры из Великобритании». МВД раскрыло детали аферы с компьютерной игрой, куда минчанин вложил $900 000

МВД и СК раскрыли детали аферы с компьютерной игрой, куда минчанин вложил $900 000. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В сообщении сказано, что сотрудники 10-го управления по Минской области ГУБОПиК МВД при силовой поддержке бойцов отрядов спецназначения внутренних войск и ОМОНа УВД задержали двоих аферистов, а также десяток их пособников.
Удалось установить, что жители Минской области 25 и 43 лет, действуя в сговоре с лицами, которые проживают за границей, с января 2021 по май 2025 года через обман и злоупотребление доверием завладели деньгами 45-летнего жителя Минска в сумме около 900 000 долларов.
Фигуранты обещали минчанину возможность извлечения прибыли от инвестирования в разработку компьютерной игры. Так, под предлогом ее доработки аферисты выманивали крупные суммы.
В МВД отметили, что деньги от жителя Минска злоумышленники получали от подставных лиц, курьеров и через перевод на банковские карты и криптокошельки. В МВД сказали, что в момент личной встречи и для заключения фиктивного контракта фигуранты в целях конспирации пользовались услугами гримера, выдавали себя за представителя фирмы-разработчика игры из Великобритании.
Кроме того, аферисты демонстрировали свою состоятельность и убеждали в знакомствах с миллионерами. В ведомстве подчеркнули, что в Минске, Гродно, Гомеле, на территории Минского района было проведено 24 обыска. В момент обысков обнаружили и изъяли в разной валюте более 920 000 рублей в эквиваленте. Также были изъяты десятки единиц оргтехники и банковских карт.
«Наложен арест на имущество, в том числе три автомобиля общей стоимостью 120 тысяч долларов», — подчеркнули в МВД.
Следователи завели уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что в 2021 году 43-летний мужчина, действуя в сговоре с иными лицами, предложил своему 45-летнему знакомому выгодное предложение. Оно состояло в выкупе лицензии на компьютерную игру и инвестировании средств в ее усовершенствование для дальнейшей реализации. Но за обещаниями был тщательно спланированный обман.
«Ни один из членов преступной группы не владел программным кодом заявленной видеоигры», — пояснили в пресс-службе.
Говорится, что, изображая бурную деятельность, потерпевшему предоставляли фиктивные договоры, которые были оформлены аферистами, а также технические спецификации, ложные данные о привлеченных к разработке проекта сотрудниках, которые якобы осуществляют доработку игрового продукта.
«Инсценировка работ по созданию новых персонажей, а также искусственно создаваемые технические проблемы использовались в качестве предлога для регулярного получения дополнительных денежных средств», — сказано в сообщении.
В СК заявили, что один из соучастников искусно исполнил роль потенциального иностранного покупателя программного обеспечения. Тем самым он побудил «инвестора» не прекращать инвестировать в заведомо нереализуемый проект. Минчанин не заподозрил подвоха и продолжил и далее вкладывать деньги в несуществующую разработку.
«Злоумышленники причинили потерпевшему материальный ущерб на сумму более 2,5 миллиона белорусских рублей», — отметили в СК.
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