«Пользовались услугами гримера и выдавали себя за разработчика игры из Великобритании». МВД раскрыло детали аферы с компьютерной игрой, куда минчанин вложил $900 000

Кроме того, аферисты демонстрировали свою состоятельность и убеждали в знакомствах с миллионерами. В ведомстве подчеркнули, что в Минске, Гродно, Гомеле, на территории Минского района было проведено 24 обыска. В момент обысков обнаружили и изъяли в разной валюте более 920 000 рублей в эквиваленте. Также были изъяты десятки единиц оргтехники и банковских карт.