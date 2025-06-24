Жительница Башкирии избила до смерти соперницу

23-летнюю жительницу Белебея заключили под стражу за смертельное избиение соперницы. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, в апреле этого года в доме на улице Рабочей две женщины распивали алкоголь. Как это часто бывает «под градусом», между ними произошла ссора, вызванная ревностью. 47-летняя хозяйка дома упрекала молодую гостью за отношения с молодым человеком, с которым сама ранее состояла в близких отношениях. Девушка набросилась на женщину и несколько раз ударила ее в живот. От полученных травм та скончалась на месте происшествия.