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Жительница Башкирии избила до смерти соперницу

Обвиняемая признала свою вину.

Источник: СУ СКР по РБ

23-летнюю жительницу Белебея заключили под стражу за смертельное избиение соперницы. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, в апреле этого года в доме на улице Рабочей две женщины распивали алкоголь. Как это часто бывает «под градусом», между ними произошла ссора, вызванная ревностью. 47-летняя хозяйка дома упрекала молодую гостью за отношения с молодым человеком, с которым сама ранее состояла в близких отношениях. Девушка набросилась на женщину и несколько раз ударила ее в живот. От полученных травм та скончалась на месте происшествия.

Обвиняемая дала признательные показания и сотрудничала со следствием. По уголовному делу следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей, назначили ряд судебных экспертиз.