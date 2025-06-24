На дороге Уфа-Инзер-Белорецк произошло смертельное ДТП с грузовиком

Сегодня днем, 24 июня, в Кармаскалинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Подробности рассказала пресс-служба республиканкой Госавтоинспекции.
На 20 километре дороги Уфа-Инзер-Белорецк 67-летний водитель Chevrolet Niva не справился с управлением и выехал на «встречку», где произошло столкновение с грузовиком Sitrak.
В результате водитель «Нивы» скончался на месте до прибытия медиков. Его 40-летняя пассажирка с травмами различной степени тяжести была госпитализирована.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, назначен комплекс экспертиз для установления всех обстоятельств происшествия.