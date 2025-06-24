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Россиянка умерла от сердечного приступа после падения мужа с балкона в Турции

В Турции случилась трагедия с российской парой. 47-летний Дмитрий упал с балкона отеля и оказался в коме. Узнав об этом, его 39-летняя жена Олеся умерла от сердечного приступа.

Источник: Reuters

В турецкой Аланье произошла трагическая история с россиянами, прилетевшими на отдых из Свердловской области, сообщает телеграм-канал SHOT. 39-летняя Олеся скончалась от инфаркта после того, как ее 47-летний муж выпал с балкона третьего этажа и оказался в коме.

Cупруги Дмитрий и Олеся прибыли на отдых из города Верхняя Салда Свердловской области. Во время отдыха в отеле на территории района Тюрклер Дмитрий неожиданно выпал с балкона третьего этажа и получил множественные травмы и переломы. В момент происшествия его жена спала. Узнав о случившемся, Олесе резко стало плохо, и она умерла от сердечного приступа.

Мужчина остается в реанимации. Его лечение обходится почти в 11 тысяч долларов, при этом стоимость суток пребывания в стационаре составляет 1250 долларов. Родственники пострадавшего организовали сбор средств.