Россиянка умерла от сердечного приступа после падения мужа с балкона в Турции

В турецкой Аланье произошла трагическая история с россиянами, прилетевшими на отдых из Свердловской области, сообщает телеграм-канал SHOT. 39-летняя Олеся скончалась от инфаркта после того, как ее 47-летний муж выпал с балкона третьего этажа и оказался в коме.
Cупруги Дмитрий и Олеся прибыли на отдых из города Верхняя Салда Свердловской области. Во время отдыха в отеле на территории района Тюрклер Дмитрий неожиданно выпал с балкона третьего этажа и получил множественные травмы и переломы. В момент происшествия его жена спала. Узнав о случившемся, Олесе резко стало плохо, и она умерла от сердечного приступа.
Мужчина остается в реанимации. Его лечение обходится почти в 11 тысяч долларов, при этом стоимость суток пребывания в стационаре составляет 1250 долларов. Родственники пострадавшего организовали сбор средств.