Россиянка умерла от сердечного приступа после падения мужа с балкона в Турции

Cупруги Дмитрий и Олеся прибыли на отдых из города Верхняя Салда Свердловской области. Во время отдыха в отеле на территории района Тюрклер Дмитрий неожиданно выпал с балкона третьего этажа и получил множественные травмы и переломы. В момент происшествия его жена спала. Узнав о случившемся, Олесе резко стало плохо, и она умерла от сердечного приступа.