Двое детей попали в больницу после лобового ДТП с Nissan и Kia под Витебском. Подробности обнародовали в пресс-службе ГАИ Витебской области.
Сообщается, что во вторник, 24 июня, примерно в 10.45 18-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Nissan, на 13 километре автодороги −115 «Витебск-Городок» выехал на полосу встречного движения для того, что совершить обгон и врезался в движущееся во встречном направлении авто Kia.
В ГАИ отметили, что за рулем указанного транспортного средства находилась женщина 1975 года рождения. Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия два водителя и двое 11-летних детей, которые были в Kia, доставлены в больницу.
Ранее две дочери женщины-водителя погибли в ДТП технически неисправного Volkswagen под Оршей.
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