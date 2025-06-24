Двое детей попали в больницу после лобового ДТП с Nissan и Kia под Витебском

Сообщается, что во вторник, 24 июня, примерно в 10.45 18-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Nissan, на 13 километре автодороги −115 «Витебск-Городок» выехал на полосу встречного движения для того, что совершить обгон и врезался в движущееся во встречном направлении авто Kia.