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Двое детей попали в больницу после лобового ДТП с Nissan и Kia под Витебском

Лобовое ДТП с участием двух автомобилей случилось в Витебском районе.

Источник: Комсомольская правда

Двое детей попали в больницу после лобового ДТП с Nissan и Kia под Витебском. Подробности обнародовали в пресс-службе ГАИ Витебской области.

Сообщается, что во вторник, 24 июня, примерно в 10.45 18-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Nissan, на 13 километре автодороги −115 «Витебск-Городок» выехал на полосу встречного движения для того, что совершить обгон и врезался в движущееся во встречном направлении авто Kia.

В ГАИ отметили, что за рулем указанного транспортного средства находилась женщина 1975 года рождения. Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия два водителя и двое 11-летних детей, которые были в Kia, доставлены в больницу.

Ранее две дочери женщины-водителя погибли в ДТП технически неисправного Volkswagen под Оршей.

Тем временем МВД раскрыло детали аферы с компьютерной игрой, куда минчанин вложил $900 000: «Пользовались услугами гримера и выдавали себя за разработчика игры из Великобритании».

Кроме того, Минтруда напомнило белорусам про большие выходные в июле 2025 года.