Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске на улице Дачной могут ввести режим повышенной готовности

Власти боятся подтопления дороги из-за проблем с ливневкой.

Источник: Комсомольская правда

В Заельцовском районе Новосибирска планируют ввести режим повышенной готовности из-за угрозы затопления рядом с 26-этажным домом на улице Дачная, 42/1. Соответствующий проект постановления опубликован на официальном портале мэрии.

Проблемы с ливневой канализацией могут привести к подтоплению проезда и жилых домов в этом районе. В связи с этим городские службы переведут в особый режим работы. Это касается департамента по чрезвычайным ситуациям, дорожников, а также аварийно-спасательной службы.

Организации «Гормост» поручат обследовать состояние ливневок, разработать решение и устранить причину возможного подтопления. Власти надеются, что это поможет избежать экстренной ситуации после сильных дождей.