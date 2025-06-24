В Новосибирске на улице Дачной могут ввести режим повышенной готовности

Проблемы с ливневой канализацией могут привести к подтоплению проезда и жилых домов в этом районе. В связи с этим городские службы переведут в особый режим работы. Это касается департамента по чрезвычайным ситуациям, дорожников, а также аварийно-спасательной службы.