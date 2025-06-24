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Израиль нанес удары по окрестностям городов на севере Ирана

️Израиль нанес удар по окрестностям городов Баболь и Бабольсер на севере Ирана, были слышны взрывы, сообщает агентство ISNA.

Источник: AP 2024

Издание показало кадры из разных мест. На каждой из трех записей видно, как со стороны объектов идет дым. Израильский портал Ynet пишет, что целью атаки был радар иранской ПВО. Израиль выбрал такую «символическую цель» на севере, не поразив столицу Тегеран, чтобы показать, что «не сдался», пишет издание.

The Times of Israel сообщает, что ВВС Израиля атаковали радиолокационную станцию к северу от Тегерана в ответ на нарушение огня с иранской стороны.

Израиль и Иран обмениваются ударами с 13 июня. Ночью президент США Дональд Трамп объявил о перемирии между Израилем и Ираном после атаки последнего на американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. Он сообщил, что стороны прекратят огонь «примерно через шесть часов», когда «завершат свои текущие, последние миссии» (сообщение было опубликовано около 1:00 мск 24 июня).

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