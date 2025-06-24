Израиль нанес удары по окрестностям городов на севере Ирана

Израиль и Иран обмениваются ударами с 13 июня. Ночью президент США Дональд Трамп объявил о перемирии между Израилем и Ираном после атаки последнего на американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. Он сообщил, что стороны прекратят огонь «примерно через шесть часов», когда «завершат свои текущие, последние миссии» (сообщение было опубликовано около 1:00 мск 24 июня).