В Челябинске пьяный пассажир отказался платить и выстрелил в водителя

В Челябинске пьяный пассажир устроил драку с водителем автобуса маршрута «Челябинск — Дубровка». Водитель остановил автобус на улице Дарвина после того, как пьяный пассажир устроил скандал. Мужчина отказался платить за проезд, начал ругаться, испугав детей в салоне. Когда пьяный и его спутник вышли из автобуса, один из них напал на водителя и выстрелил ему в лицо из аэрозольного пистолета.