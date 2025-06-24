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В Челябинске пьяный пассажир отказался платить и выстрелил в водителя

Пассажир в Челябинске выстрелил в водителя автобуса на улице Дарвина.

Источник: Агентство чрезвычайных новостей / vk.com

В Челябинске пьяный пассажир устроил драку с водителем автобуса маршрута «Челябинск — Дубровка». Водитель остановил автобус на улице Дарвина после того, как пьяный пассажир устроил скандал. Мужчина отказался платить за проезд, начал ругаться, испугав детей в салоне. Когда пьяный и его спутник вышли из автобуса, один из них напал на водителя и выстрелил ему в лицо из аэрозольного пистолета.

— Был задержан за то, что совершил драку с водителем маршрутного такси, не помню какого. Было применено мною оружие. Пистолет «Пионер» шумовой, — признался задержанный.

Водитель получил травму глаза и оказался в больнице. Сейчас врачи борются за его зрение. По факту случившегося заведено уголовное дело по статье о хулиганстве, нападавший задержан.