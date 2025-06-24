В Челябинске пьяный пассажир отказался платить и выстрелил в водителя

В Челябинске пьяный пассажир устроил драку с водителем автобуса маршрута «Челябинск — Дубровка». Водитель остановил автобус на улице Дарвина после того, как пьяный пассажир устроил скандал. Мужчина отказался платить за проезд, начал ругаться, испугав детей в салоне. Когда пьяный и его спутник вышли из автобуса, один из них напал на водителя и выстрелил ему в лицо из аэрозольного пистолета.
— Был задержан за то, что совершил драку с водителем маршрутного такси, не помню какого. Было применено мною оружие. Пистолет «Пионер» шумовой, — признался задержанный.
Водитель получил травму глаза и оказался в больнице. Сейчас врачи борются за его зрение. По факту случившегося заведено уголовное дело по статье о хулиганстве, нападавший задержан.