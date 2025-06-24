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Два 15-летних подростка погибли в ДТП под Челябинском

Два 15-летних подростка погибли в ДТП под Челябинском, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Сосновском районе.

Трагедия произошла днем 24 июня в селе Казанцево. У дома 1 на улице Взлетная, по предварительным данным, 15-летний водитель питбайка не справился с управлением, мототранспорт съехал с дороги, влетел в электроопору.

В результате ДТП водитель и 15-летний пассажир скончались на месте.

В тот момент оба находились без защитной экипировки и мотошлемов.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.