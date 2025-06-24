Два 15-летних подростка погибли в ДТП под Челябинском

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Сосновском районе.
Трагедия произошла днем 24 июня в селе Казанцево. У дома 1 на улице Взлетная, по предварительным данным, 15-летний водитель питбайка не справился с управлением, мототранспорт съехал с дороги, влетел в электроопору.
В результате ДТП водитель и 15-летний пассажир скончались на месте.
В тот момент оба находились без защитной экипировки и мотошлемов.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.