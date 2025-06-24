В Перми заочно осудят экс-директора фонда «Содействие XXI век» Найданову: скрывается за рубежом

На тот момент Елена Найданова вместе с экс-зампредседателя правительства региона Еленой Лопаевой проходили подсудимыми по делу, которое рассматривалось в том же суде. Как утверждали следствие и гособвинение, в 2017—2019 годах они растратили деньги фонда, выведя их под видом оплаты различных мероприятий, которые фактически не проводились. Однако Найданова скрылась за рубежом сразу после первых судебных заседаний.