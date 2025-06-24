Ричмонд
+33°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми заочно осудят экс-директора фонда «Содействие XXI век» Найданову: скрывается за рубежом

ПЕРМЬ, 24 июня, ФедералПресс. В Ленинском районном суде приняли ходатайство краевого прокурора Павла Бухтоярова по поводу возобновления судебного разбирательства в отношении бывшего директора пермского фонда «Содействие XXI век» Елены Найдановой. Чиновнице инкриминируют хищение из бюджета 67,7 млн рублей.

«Суд по делу начнется 4 августа этого года», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе Ленинского районного суда.

Напомним, в июле 2023 года бывшего директора скандально известного фонда силовики объявили сначала в федеральный, а затем и в международный розыск.

На тот момент Елена Найданова вместе с экс-зампредседателя правительства региона Еленой Лопаевой проходили подсудимыми по делу, которое рассматривалось в том же суде. Как утверждали следствие и гособвинение, в 2017—2019 годах они растратили деньги фонда, выведя их под видом оплаты различных мероприятий, которые фактически не проводились. Однако Найданова скрылась за рубежом сразу после первых судебных заседаний.

В начале 2024 года Лопаеву признали виновной в хищении более 67 млн рублей из фонда «Содействие — XXI век». Тогда чиновницу приговорили к четырем годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей, а Елена Найданова скрылась за рубежом после первых судебных заседаний.

Весной 2024 года Лопаева пыталась оспорить приговор, но при рассмотрении апелляции его, наоборот, ужесточили. После этого экс-чиновница стала добиваться отсрочки исполнения наказания до достижения ее младшим сыном 14 лет. И ей это удалось сделать.