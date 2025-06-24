У иностранца конфисковали 30 тысяч долларов: Водитель автобуса пытался провезти через молдавскую таможню крупную сумму незадекларированных наличных

Несмотря на это, в ходе досмотра в его личной сумке обнаружили 30 000 долларов США. По информации таможенной службы, деньги были изъяты. Сейчас ведётся расследование для выяснения всех обстоятельств и законности происхождения средств. Ведомство напоминает, что при пересечении границы сумма свыше 10 000 евро или эквивалент в другой валюте должна быть задекларирована.