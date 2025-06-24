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У иностранца конфисковали 30 тысяч долларов: Водитель автобуса пытался провезти через молдавскую таможню крупную сумму незадекларированных наличных

По информации таможенной службы, деньги были изъяты.

Источник: Комсомольская правда

Водитель автобуса пытался провезти через молдавскую таможню 30 тысяч долларов США.

На таможенном посту «Джурджулешты 1» сотрудники службы выявили крупную сумму незадекларированных наличных у водителя автобуса, следовавшего по маршруту Украина-Румыния.

Мужчина, которому 62 года и который не является резидентом Молдовы, заявил инспекторам при пересечении границы, что не перевозит никаких товаров или денежных средств, подлежащих обязательному декларированию.

Несмотря на это, в ходе досмотра в его личной сумке обнаружили 30 000 долларов США. По информации таможенной службы, деньги были изъяты. Сейчас ведётся расследование для выяснения всех обстоятельств и законности происхождения средств. Ведомство напоминает, что при пересечении границы сумма свыше 10 000 евро или эквивалент в другой валюте должна быть задекларирована.

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