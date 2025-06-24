У иностранца конфисковали 30 тысяч долларов: Водитель автобуса пытался провезти через молдавскую таможню крупную сумму незадекларированных наличных

Водитель автобуса пытался провезти через молдавскую таможню 30 тысяч долларов США.
На таможенном посту «Джурджулешты 1» сотрудники службы выявили крупную сумму незадекларированных наличных у водителя автобуса, следовавшего по маршруту Украина-Румыния.
Мужчина, которому 62 года и который не является резидентом Молдовы, заявил инспекторам при пересечении границы, что не перевозит никаких товаров или денежных средств, подлежащих обязательному декларированию.
Несмотря на это, в ходе досмотра в его личной сумке обнаружили 30 000 долларов США. По информации таможенной службы, деньги были изъяты. Сейчас ведётся расследование для выяснения всех обстоятельств и законности происхождения средств. Ведомство напоминает, что при пересечении границы сумма свыше 10 000 евро или эквивалент в другой валюте должна быть задекларирована.
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