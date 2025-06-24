Под Мостами два автомобиля МЧС столкнулись, ехавшие на место инцидента. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Согласно информации, 23 июня, в понедельник, в момент следования к месту инцидента неподалеку от агрогородка Микелевщина Мостовского района столкнулись два автомобиля МЧС. В пресс-службе отметили, что одна из машин съехала на обочину и перевернулась.
Сообщается, что в результате дорожно-транспортного происшествия один сотрудник был доставлен в больницу. В МЧС уточнили: угрозы жизни нет. Говорится, что автомобили получили механические повреждения.
«По поручению министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского на место инцидента выезжала оперативная группа», — подчеркнули в ведомстве.
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