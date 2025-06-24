Под Мостами два автомобиля МЧС столкнулись, ехавшие на место инцидента

Согласно информации, 23 июня, в понедельник, в момент следования к месту инцидента неподалеку от агрогородка Микелевщина Мостовского района столкнулись два автомобиля МЧС. В пресс-службе отметили, что одна из машин съехала на обочину и перевернулась.