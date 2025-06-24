Пожар в казанском ПАТП-2 не повлиял на движение автобусов. Весь общественный транспорт ходит по расписанию. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».
Как пояснили специалисты, график движения автобусов не изменился благодаря наличию резервного надземного общественного транспорта.
Напомним, в Казани в автобоксе ПАТП-2 на улице Крылова произошел пожар. Сотрудники автопарка сразу же принялись эвакуировать автобусы, им удалось спасти 55 единиц транспорта. Пять автобусов все же охватил огонь.
Также на днях произошел пожар в селе Высокая Гора. Загорелся двухэтажный частный дом на улице Тукая. В ходе тушения из окна горящего дома был спасен 7-летний мальчик.