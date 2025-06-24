Пожизненный срок: что грозит мужчине, бросившему ребенка на пол в аэропорту

— Преступление было совершено в отношении маленького ребенка, для которого падение с высоты человеческого роста может быть критичным. Поэтому я думаю, что это преступление квалифицируют именно как покушение на убийство малолетнего, находящегося в беспомощном положении. Кроме того, это происходило в общественном месте, то есть демонстрировалось публично, — пояснил юрист.