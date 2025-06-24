Пожизненный срок: что грозит мужчине, бросившему ребенка на пол в аэропорту

Мужчине, который в аэропорту Шереметьево бросил двухлетнего мальчика на пол, грозит пожизненное лишение свободы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал член Международной ассоциации юристов, адвокат Михаил Тер-Саркисов.
По его словам, действия злоумышленника могут квалифицировать либо как причинение тяжкого вреда здоровью, либо как покушение на убийство малолетнего. Первое преступление предусматривает до 10 лет лишения свободы, а вот второе — до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок.
— Преступление было совершено в отношении маленького ребенка, для которого падение с высоты человеческого роста может быть критичным. Поэтому я думаю, что это преступление квалифицируют именно как покушение на убийство малолетнего, находящегося в беспомощном положении. Кроме того, это происходило в общественном месте, то есть демонстрировалось публично, — пояснил юрист.
После произошедшего пострадавший ребенок впал в кому, врачи борются за его жизнь. По словам Тер-Саркисова, если мальчик не выживет, то преступника обвинят в убийстве.
— Но я не думаю, что на будущее наказание повлияет то, выживет мальчик или нет. Преступника в любом случае будут судить очень строго. А то, что он был под наркотиками, станет отягчающим обстоятельством, — рассуждает он.
Адвокат отметил, что в дальнейшем родители пострадавшего мальчика смогут потребовать от нападавшего компенсацию расходов на лечение и за моральный вред, а также зарплату, если маме или папе придется вместо работы сидеть дома с больным ребенком.
Инцидент произошел 23 июня. В зоне выдачи багажа мужчина внезапно подошел к афганской семье, прилетевшей из Кабула, и напал на их ребенка. Он взял мальчика на руки и с силой бросил на пол. В результате малыш получил перелом позвоночника, свода черепа и впал в кому. Злоумышленником оказался 31-летний гражданин Белоруссии, который прилетел из Каира. Его задержали.