Сотрудники КНБ погибли в аварии в Жамбылской области

На месте происшествия погиб 31-летний майор. Его коллега был доставлен в больницу, где на следующий день он скончался от полученных травм. Находившиеся вместе с ними в машине мужчина и женщина, а также водитель и пассажир второго авто были доставлены в медучреждение.