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Сотрудники КНБ погибли в аварии в Жамбылской области

В ДТП погибли сотрудники департамента КНБ Жамбылской области.

Источник: shutterstock.com

Как сообщает Telegram-канал Halyqstan, авария произошла на прошедших выходных ночью, когда они возвращались с отдыха. Автомобиль Toyota Camry врезался в Mitsubishi Pajero. В первой машине были сотрудники КНБ.

По неофициальной информации, водитель Toyota Сamry был в состоянии алкогольного опьянения.

На месте происшествия погиб 31-летний майор. Его коллега был доставлен в больницу, где на следующий день он скончался от полученных травм. Находившиеся вместе с ними в машине мужчина и женщина, а также водитель и пассажир второго авто были доставлены в медучреждение.

В департаменте полиции региона подтвердили, что в результате ДТП погибли два человека. Возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Camry, двигаясь по второстепенной дороге со стороны села Шолдала, совершил столкновение с Mitsubishi Pajero, ехавшей по главной дороге. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Автомашины помещены на специализированную стоянку.

сообщили в полиции

Проводится расследование. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.