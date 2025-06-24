Сотрудники КНБ погибли в аварии в Жамбылской области

Как сообщает Telegram-канал Halyqstan, авария произошла на прошедших выходных ночью, когда они возвращались с отдыха. Автомобиль Toyota Camry врезался в Mitsubishi Pajero. В первой машине были сотрудники КНБ.
По неофициальной информации, водитель Toyota Сamry был в состоянии алкогольного опьянения.
На месте происшествия погиб 31-летний майор. Его коллега был доставлен в больницу, где на следующий день он скончался от полученных травм. Находившиеся вместе с ними в машине мужчина и женщина, а также водитель и пассажир второго авто были доставлены в медучреждение.
В департаменте полиции региона подтвердили, что в результате ДТП погибли два человека. Возбуждено уголовное дело.
По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Camry, двигаясь по второстепенной дороге со стороны села Шолдала, совершил столкновение с Mitsubishi Pajero, ехавшей по главной дороге. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Автомашины помещены на специализированную стоянку.
Проводится расследование. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.