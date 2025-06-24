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Два подростка на квадроцикле попали в больницу, врезавшись в лося под Минском

В Минском районе два 14-летних подростка на квадроцикле попали в ДТП с лосем.

Источник: Комсомольская правда

Два подростка на квадроцикле попали в больницу, врезавшись в лося под Минском. Подробности раскрыли в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

В сообщении говорится, что в Минском районе 23 июня примерно в 19.25 14-летний подросток, находившийся за рулем квадроцикла Сforce, ехал по девятому километру автодороги Н-9032 «Слободщина — Юхновка — Глебковичи».

Согласно предварительным данным, он врезался во внезапно выбежавшего на дорогу лося. После ДТП дикое животное убежало в лес, а квадроцикл перевернулся.

«В результате ДТП 14-летний водитель и его сверстник пассажир с полученными травмами госпитализированы», — отметили в ведомстве.

По данным милиции, у несовершеннолетнего пассажира не было шлема. Подчеркивается, что информация была направлена в Инспекцию по делам несовершеннолетних для привлечения родителей по статье 10.3 Кодекса об административных правонарушениях.

Ранее под Мостами два автомобиля МЧС столкнулись, ехавшие на место инцидента.

Тем временем двое детей попали в больницу после лобового ДТП с Nissan и Kia под Витебском.

Кроме того, две дочери женщины-водителя погибли в ДТП технически неисправного Volkswagen под Оршей.