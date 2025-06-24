Два подростка на квадроцикле попали в больницу, врезавшись в лося под Минском. Подробности раскрыли в пресс-службе УВД Миноблисполкома.
В сообщении говорится, что в Минском районе 23 июня примерно в 19.25 14-летний подросток, находившийся за рулем квадроцикла Сforce, ехал по девятому километру автодороги Н-9032 «Слободщина — Юхновка — Глебковичи».
Согласно предварительным данным, он врезался во внезапно выбежавшего на дорогу лося. После ДТП дикое животное убежало в лес, а квадроцикл перевернулся.
«В результате ДТП 14-летний водитель и его сверстник пассажир с полученными травмами госпитализированы», — отметили в ведомстве.
По данным милиции, у несовершеннолетнего пассажира не было шлема. Подчеркивается, что информация была направлена в Инспекцию по делам несовершеннолетних для привлечения родителей по статье 10.3 Кодекса об административных правонарушениях.
Ранее под Мостами два автомобиля МЧС столкнулись, ехавшие на место инцидента.
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