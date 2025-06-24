В Омске произошел пожар в кафе кинотеатра «Атриум-Кино»

Сегодня, 24 июня, в Омске зафиксировано возгорание в торговом центре «Атриум», где расположено одноименное заведение кинопроката. По данным очевидцев, пламя вспыхнуло на потолке ресторана быстрого питания Subway, который находится в здании комплекса на улице 10 лет Октября.