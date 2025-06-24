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В Омске произошел пожар в кафе кинотеатра «Атриум-Кино»

Возгорание запечатлели гости заведения «Атриум».

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 24 июня, в Омске зафиксировано возгорание в торговом центре «Атриум», где расположено одноименное заведение кинопроката. По данным очевидцев, пламя вспыхнуло на потолке ресторана быстрого питания Subway, который находится в здании комплекса на улице 10 лет Октября.

Местные жители оперативно поделились видеозаписями с места происшествия в социальных сетях. На кадрах видно, как огонь распространяется по потолку, вызывая тревогу у посетителей и сотрудников заведения.

Однако, несмотря на активное обсуждение инцидента в интернете, пресс-служба МЧС заявила, что информация о пожаре к ним не поступала. Причины и последствия возгорания пока остаются неизвестными.

Ранее мы писали, что в Омске тротуар на Волочаевской превратился в «горячий источник».