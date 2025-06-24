В Иркутской области обсудили меры по улучшению противопожарной безопасности

В Иркутской области в городе Черемхово обсудили меры по улучшению противопожарной безопасности в населенных пунктах региона. Мероприятие прошло под председательством губернатора Приангарья Игоря Кобзева. Несмотря на то, что нормативные документы МЧС России обязывают убирать всю растительность в пределах 15−30 метров от строений, рубка деревьев не входит в этот перечень. Ситуация осложняется тем, что леса, которые находятся возле жилых домов, являются защитными.