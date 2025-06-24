В Иркутской области обсудили меры по улучшению противопожарной безопасности

В Иркутской области в городе Черемхово обсудили меры по улучшению противопожарной безопасности в населенных пунктах региона. Мероприятие прошло под председательством губернатора Приангарья Игоря Кобзева. Несмотря на то, что нормативные документы МЧС России обязывают убирать всю растительность в пределах 15−30 метров от строений, рубка деревьев не входит в этот перечень. Ситуация осложняется тем, что леса, которые находятся возле жилых домов, являются защитными.
— Меры пожарной безопасности населенных пунктов относится к ответственности муниципальных образований, они должны производить противопожарные мероприятия. За невыполнение требований им выписываются штрафы. Однако закон по пожарной безопасности немного отличается от лесного. Для устранения этих противоречий и создали рабочую группу, — пояснил Игорь Кобзев.
В мае 2025 года губернатор региона провел совещание по вопросу защиты населенных пунктов Иркутской области от ландшафтных пожаров. Тогда группа специалистов внесла изменения в федеральный закон. Баклашинское муниципальное образование Шелеховского района выбрано в качестве тестовой площадки для решения проблемного вопроса.
Сотрудники Иркутской базы авиационной и наземной охраны лесов в текущем году сделали опашку населенных пунктов длиной в 65,4 километр и обновили минерализованные полосы.