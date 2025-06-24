В Крыму двоих взрослых и четверых детей унесло в море на сапбордах

По данным пресс-службы, сообщение о происшествии было принято во вторник в 14 часов. Прибыв на место, спасатели обнаружили два сапборда в полукилометре от берега, еще один отнесло на расстояние около 600 — 800 метров, и оперативно вышли в море.
«На плавсредстве спасатели подошли к трем сапбордам, где находились двое взрослых и четыре несовершеннолетних ребенка. Сотрудники “КРЫМ-СПАС” благополучно доставили их к берегу», — сказано в сообщении.
Уточняется, что в медпомощи люди не нуждались. С туристами провели профилактическую беседу о правилах поведения на воде.