Ричмонд
+33°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму двоих взрослых и четверых детей унесло в море на сапбордах

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн — РИА Новости Крым. Двоих взрослых и четверых детей унесло на трех сапбордах в море в селе Каменском Ленинского района Крыма. Как сообщает пресс-служба МЧС по республике, людей удалось спасти.

По данным пресс-службы, сообщение о происшествии было принято во вторник в 14 часов. Прибыв на место, спасатели обнаружили два сапборда в полукилометре от берега, еще один отнесло на расстояние около 600 — 800 метров, и оперативно вышли в море.

«На плавсредстве спасатели подошли к трем сапбордам, где находились двое взрослых и четыре несовершеннолетних ребенка. Сотрудники “КРЫМ-СПАС” благополучно доставили их к берегу», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в медпомощи люди не нуждались. С туристами провели профилактическую беседу о правилах поведения на воде.