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Пьяная женская ссора на почве ревности в Белебее закончилась жуткой трагедией

В Башкирии в ходе ссоры на почве ревности девушка убила женщину.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Белебее задержали 23-летнюю девушку по подозрению в убийстве 47-летней женщине. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.

Согласно версии следствия, конфликт со смертельным исходом произошел в минувшем апреле в доме на улице Рабочей. Женщины распивали алкоголь, и в какой-то момент между ними вспыхнула ссора на почве ревности. Хозяйка дома обвиняла гостью в отношениях со своим бывшим партнером. В ходе конфликта младшая из женщин несколько раз ударила в живот потерпевшую. От полученных травм та скончалась на месте.

На девушку завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего». Она полностью признала вину и сотрудничает со следствием, в настоящее время находится под стражей.

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