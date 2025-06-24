В Петербурге задержали подростка, подозреваемого в порче Знамени Победы

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — РИА Новости. Полицейские задержали подростка, подозреваемого в порче Знамени Победы в Кировском районе Петербурга, у него дома обнаружены предметы, указывающие на приверженность юноши к нацистской идеологии, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по городу и Ленобласти.
«Вечером 22 июня в полицию Кировского района Петербурга поступило сообщение о том, что на углу дома 7 по улице Танкиста Хрустицкого на земле лежит сорванное Знамя Победы. В результате оперативно-розыскных мероприятий сегодня, 24 июня, сотрудники уголовного розыска Кировского района установили и задержали предполагаемого виновника произошедшего», — говорится в сообщении.
Уточняется, что задержан 17-летний молодой человек, в его квартире полицейские обнаружили различные предметы, отражающие приверженность подростка к нацистской идеологии.
По материалам полицейской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).