В Петербурге задержали подростка, подозреваемого в порче Знамени Победы

«Вечером 22 июня в полицию Кировского района Петербурга поступило сообщение о том, что на углу дома 7 по улице Танкиста Хрустицкого на земле лежит сорванное Знамя Победы. В результате оперативно-розыскных мероприятий сегодня, 24 июня, сотрудники уголовного розыска Кировского района установили и задержали предполагаемого виновника произошедшего», — говорится в сообщении.