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В Петербурге задержали подростка, подозреваемого в порче Знамени Победы

Полиция задержала подростка, подозреваемого в порче Знамени Победы в Петербурге.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — РИА Новости. Полицейские задержали подростка, подозреваемого в порче Знамени Победы в Кировском районе Петербурга, у него дома обнаружены предметы, указывающие на приверженность юноши к нацистской идеологии, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по городу и Ленобласти.

«Вечером 22 июня в полицию Кировского района Петербурга поступило сообщение о том, что на углу дома 7 по улице Танкиста Хрустицкого на земле лежит сорванное Знамя Победы. В результате оперативно-розыскных мероприятий сегодня, 24 июня, сотрудники уголовного розыска Кировского района установили и задержали предполагаемого виновника произошедшего», — говорится в сообщении.

Уточняется, что задержан 17-летний молодой человек, в его квартире полицейские обнаружили различные предметы, отражающие приверженность подростка к нацистской идеологии.

По материалам полицейской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).