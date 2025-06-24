С ножом и в гипсе: неадекватного мужчину из видео в Андижане арестовали

Как оказалось, нарушителем оказался 30-летний житель города Андижана. Он сам рассказал, что в тот вечер был сильно пьян.
«Около 23:00 я зашёл в “разливайку” возле заправки “Орзу”, выпил два бокала пива, съел шашлык. До этого тоже употреблял спиртное. Был в состоянии сильного опьянения. Возле подносов лежал нож, я его взял и засунул за пояс. Потом вызвал такси. По дороге увидел мотоциклистов, вышел из машины, начал размахивать ножом и кричать: “Почему вы так быстро ездите?” Угрожал им холодным оружием. Сейчас очень сожалею. Прошу прощения у жителей Андижана и всей страны», — признался он.
Но на этом «приключения» мужчины не закончились. Как выяснилось в ходе следствия, после инцидента с мотоциклистами он успел устроить ещё одну выходку. В промежутке между 01:00 и 03:30 ночи он сел в такси, угрожал водителю ножом, не оплатил проезд и похитил у него 100 тысяч сумов.
Теперь мужчине грозят серьёзные последствия. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям: 112 (Угроза убийством или применением насилия) и 164 (Разбой) Уголовного кодекса. Подозреваемый взят под стражу. Следствие продолжается.