С ножом и в гипсе: неадекватного мужчину из видео в Андижане арестовали

«Около 23:00 я зашёл в “разливайку” возле заправки “Орзу”, выпил два бокала пива, съел шашлык. До этого тоже употреблял спиртное. Был в состоянии сильного опьянения. Возле подносов лежал нож, я его взял и засунул за пояс. Потом вызвал такси. По дороге увидел мотоциклистов, вышел из машины, начал размахивать ножом и кричать: “Почему вы так быстро ездите?” Угрожал им холодным оружием. Сейчас очень сожалею. Прошу прощения у жителей Андижана и всей страны», — признался он.