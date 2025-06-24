Израиль устранил главу иранской разведслужбы «Басидж»

ЦАХАЛ устранила генерала 23 июня. Высокопоставленный военный погиб в результате ракетной атаки по Тегерану, пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу КСИР.
24 июня Израиль и Иран объявили перерыв в военных действиях, однако во вторник Израиль ударил по иранскому радару, установленному вблизи Тегерана. Тель-Авив заявил, что это была завершающая атака на противника. Иран до этого сообщил об израильских атаках на свои города Баболь и Бабольсер.
Президент США Дональд Трамп, который выступал посредником между враждующими странами и объявил о достижении перемирия, выступил с критикой в адрес конфликтующих сторон и призвал Израиль прекратить атаковать Иран.
Обострение отношений Ирана и Израиля произошло 13 июня, когда Тель-Авив дал старт военной операции по уничтожению иранских ядерных объектов. Стороны несколько дней обменивались ракетными ударами, в результате которых были погибшие и пострадавшие. 22 июня по ядерной инфраструктуре Ирана нанесли удар американские бомбардировщики и силы ВМФ. В ответ Тегеран атаковал военные базы американцев в Катаре и Ираке.