Израиль устранил главу иранской разведслужбы «Басидж»

24 июня Израиль и Иран объявили перерыв в военных действиях, однако во вторник Израиль ударил по иранскому радару, установленному вблизи Тегерана. Тель-Авив заявил, что это была завершающая атака на противника. Иран до этого сообщил об израильских атаках на свои города Баболь и Бабольсер.