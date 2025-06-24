Армию Судана обвинили в атаке на больницу, где погибли более 40 человек, включая детей и медиков

Больница аль-Муджлад в штате Западный Кордофан в Судане подверглась атаке, в которой Силы быстрого реагирования RSF обвинили армию страны. В результате нападения погибли более 40 человек, включая детей и медицинских работников, сообщило представительство ВОЗ в Судане. Официальных комментариев от противоборствующих сторон на данный момент нет.