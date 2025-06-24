Армию Судана обвинили в атаке на больницу, где погибли более 40 человек, включая детей и медиков

Больница аль-Муджлад в штате Западный Кордофан в Судане подверглась атаке, в которой Силы быстрого реагирования RSF обвинили армию страны. В результате нападения погибли более 40 человек, включая детей и медицинских работников, сообщило представительство ВОЗ в Судане. Официальных комментариев от противоборствующих сторон на данный момент нет.
Больница, находившаяся в городе Муглад, была единственным работающим медучреждением в регионе, отмечает BBC со ссылкой на Сеть суданских врачей и группу «Emergency Lawyers», которая документирует нарушения прав сторонами конфликта.
Согласно информации этих организаций, в больнице проводилось лечение гражданских лиц, включая пациентов, нуждавшихся в гемодиализе. Учреждение не использовалось с военными целями. Однако, как сообщает Суданский врачебный совет, причиной нападения армии было стремление уничтожить бойцов RSF, которые якобы находились внутри больницы.
Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ, назвал произошедшее «еще одной ужасающей атакой» и призвал к немедленному прекращению нападений на медицинские учреждения, подчеркнув в соцсети X: «Мы не можем говорить об этом громче: нападения на больницы должны прекратиться повсюду».
Гражданская война в Судане продолжается уже третий год. Вооруженный конфликт между правительственными силами и Силами быстрого реагирования начался 15 апреля 2023 года и стал причиной одного из самых серьезных гуманитарных кризисов в мире.