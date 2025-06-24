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В Забайкалье лесные пожарные прокладывают минерализованную полосу от огня

Пять километров полосы появится в районе ж/д станции Глубокая Падь.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Забайкалье лесные пожарные продолжают работать на очагах возгорания. Сейчас специалисты с помощью бульдозеров прокладывают пятикилометровую минерализованную полосу в районе железнодорожной станции Глубокая Падь. Также полоса будет вдоль линии ЛЭП. Об этом КП-Иркутск рассказали в минприроды региона.

— Люди работают по периметру пожара. Проводится патрулирование по западной кромке огня, — уточняют в ведомстве.

Тушение затрудняет сухая и жаркая температура воздуха. Всего на месте задействовано 250 человек, это не только спасательные службы, но и сотрудники лесной охраны и добровольцы. Из техники используют автоцистерны, УАЗы, вахтовку и квадроцикл.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что более 300 человек тушат лесной пожар у поселка Атамановка. Пламя охватило 2,5 тысячи гектаров леса.