В Забайкалье лесные пожарные прокладывают минерализованную полосу от огня

Тушение затрудняет сухая и жаркая температура воздуха. Всего на месте задействовано 250 человек, это не только спасательные службы, но и сотрудники лесной охраны и добровольцы. Из техники используют автоцистерны, УАЗы, вахтовку и квадроцикл.