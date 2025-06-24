Прокуратура взяла на контроль инцидент с падением дерева на ребёнка в калининградском детсаду

На территории дошкольного учреждения на 6-летнего воспитанника упал клён. Мальчик был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время ребёнок находится под наблюдением врачей.
На месте происшествия работает прокурор Ленинградского района Калининграда Руслан Головачев. Прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств случившегося.
Надзорный орган будет следить за ходом и результатами процессуальной проверки. Особое внимание будет уделено оценке исполнения требований федерального законодательства. Прокуратура проведёт тщательный анализ всех обстоятельств происшествия.