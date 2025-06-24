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Смертельное ДТП под Кишинёвом: Велосипедист погиб после столкновения с легковушкой

Полиция продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего.

Источник: Politia RM

Около двух часов назад 24 июня полиция получила сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе между коммуной Бачой и селом Хорешты, в результате которого погиб велосипедист.

По предварительным данным, собранным на месте происшествия, мужчина, ехавший на велосипеде, предположительно совершил разворот, нарушая правила дорожного движения, в этот момент его сбил автомобиль Renault, за рулём которого находилась 51-летняя женщина.

В результате столкновения велосипедист, 32-летний мужчина, получил тяжёлые травмы и, к сожалению, вскоре скончался. Водителя автомобиля проверили с помощью алкотестера Drager — результат оказался отрицательным.

Полиция продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего.