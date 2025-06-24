В городе Гуково беспечное курение привело в пожару в жилом доме

Все произошло на улице Колхозной в прошедшее воскресенье, 22 июня. Мужчина уснул с тлеющей сигаретой и не заметил, как загорелись домашние вещи. К счастью, гуковчанин вовремя почувствовал неладное, в итоге пострадавших не было.