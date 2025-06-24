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В городе Гуково беспечное курение привело в пожару в жилом доме

Житель Гуково уснул с сигаретой и устроил пожар.

Источник: Комсомольская правда

В городе Гуково беспечное курение в жилом доме обернулось пожаром, после которого теперь требуется большой ремонт. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Все произошло на улице Колхозной в прошедшее воскресенье, 22 июня. Мужчина уснул с тлеющей сигаретой и не заметил, как загорелись домашние вещи. К счастью, гуковчанин вовремя почувствовал неладное, в итоге пострадавших не было.

Огонь, полыхавший на 5 кв. метрах, потушили пожарные.

Жителям Дона напоминают: нельзя курить лежа, рядом всегда должна быть пепельница. Спасатели советуют всем установить дома пожарный извещатель, реагирующий при появлении дыма.

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