МВД: 25 должностных лиц получили более 250 тысяч евро за победы в закупках

Согласно данным, за пять месяцев 2025 года было задокументировано девять схем, которые связаны с системной «деловой» коррупцией. В МВД акцентировали внимание, что была раскрыта преступная деятельность 25 должностных лиц, которые систематически получали вознаграждения (речь идет про общую сумму более 250 000 евро) от группы аффилированных и белорусских компаний за обеспечение побед в закупках оборудования и инструмента.