МВД: 25 должностных лиц получили более 250 тысяч евро за победы в закупках

МВД сообщило, что 25 должностных лиц получили более 250 тысяч евро за победы в закупках. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Согласно данным, за пять месяцев 2025 года было задокументировано девять схем, которые связаны с системной «деловой» коррупцией. В МВД акцентировали внимание, что была раскрыта преступная деятельность 25 должностных лиц, которые систематически получали вознаграждения (речь идет про общую сумму более 250 000 евро) от группы аффилированных и белорусских компаний за обеспечение побед в закупках оборудования и инструмента.
В ведомстве добавили, что самое большое число взяточников выявляют в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве.
«Одной из самых криминогенных сфер остаются оборот КРС и переработка мяса», — заявили в пресс-службе.
Тем временем три гендиректора крупных страховых компаний в Минске задержаны за взятки: «Получили десятки тысяч евро и долларов».
Ранее генпрокурор Беларуси Андрей Швед высказался о коррупционных преступлениях: Неприкасаемых нет.
Кроме того, генпрокурор назвал четыре самых коррумпированных отрасли в Беларуси.
Кстати, прокуратура раскрыла подробности гибели 190 коров на предприятии под Докшицами.