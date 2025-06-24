В Ростовской области дворника наказали за то, что расплатилась чужой картой

В станице Казанской Ростовской области местная жительница попала в поле зрения следствия, обнаружив в парке потерянную банковскую карту. Как позже пояснила Ирина в полиции, она работала дворником. В тот день женщина вышла на работу рано утром.
Около шести часов утра, убирая территорию у фонтана в парке, она нашла банковскую карту. Спрятав находку в карман, после окончания работы женщина направилась в магазин.
— Я купила семечки, мороженое, пиво и водку. Потратила около тысячи рублей, — призналась позже следователям жительница Дона.
Ирина планировала продолжать пользоваться чужими деньгами, но владелец карты быстро заметил пропажу. Он заблокировал счет и обратился в полицию.
Как сообщил «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» помощник прокурора Верхнедонского района Ростовской области Руслан Ширшов, в отношении женщины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».
Суд признал вину дворника. Ей назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
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