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В Ростовской области дворника наказали за то, что расплатилась чужой картой

Под Ростовом уборщица пошла под суд после того, как оплатила семечки и мороженное чужой картой.

Источник: Комсомольская правда

В станице Казанской Ростовской области местная жительница попала в поле зрения следствия, обнаружив в парке потерянную банковскую карту. Как позже пояснила Ирина в полиции, она работала дворником. В тот день женщина вышла на работу рано утром.

Около шести часов утра, убирая территорию у фонтана в парке, она нашла банковскую карту. Спрятав находку в карман, после окончания работы женщина направилась в магазин.

— Я купила семечки, мороженое, пиво и водку. Потратила около тысячи рублей, — призналась позже следователям жительница Дона.

Ирина планировала продолжать пользоваться чужими деньгами, но владелец карты быстро заметил пропажу. Он заблокировал счет и обратился в полицию.

Как сообщил «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» помощник прокурора Верхнедонского района Ростовской области Руслан Ширшов, в отношении женщины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».

Суд признал вину дворника. Ей назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

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