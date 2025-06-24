Экс-ректору НГЛУ Никоновой продлили домашний арест до 26 августа

Напомним, Никонова подозревается в превышении должностных полномочий. По данным следствия, в 2023 и 2024 годах экс-ректор начисляла сотрудникам вуза премии, часть которых затем забирала себе. Основанием для выплат становились служебные и докладные записки, составленные Чичериной, которая также проходит по делу. Общий размер причиненного ущерба превышает миллион рублей. Обеих сотрудниц арестовали и возбудили уголовные дела. В суде Никонова заявляла о своей невиновности.