Мужчина брал в долг деньги и не возвращал: суд в Гродно вынес приговор

Как рассказали в ведомстве, обвиняемый с 2013 года по май 2015 года путем злоупотребления доверием граждан, под предлогом получения денежных средств в долг, в том числе на развитие бизнеса, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства по возврату долга, завладел денежными средствами трех потерпевших, причинив им имущественный вред на общую сумму более 308 млн 30 тыс. неденоминированных рублей.
В судебном заседании фигурант вину в предъявленном обвинении не признал, отрицал факт завладения денежными средствами потерпевших путем мошенничества. Ранее пояснял, что вынужден был уехать в Россию, чтобы заработать денежные средства и вернуть их.
Суд, оценив доказательства в их совокупности, посчитал, что вина обвиняемого в завладении имуществом путем злоупотребления доверием установлена. Получая денежные средства в долг от физических лиц, обвиняемый не имел реальной возможности исполнения принятых на себя обязательств по возврату денежных средств, поскольку находился в тяжелом финансовом положении, у него отсутствовал доход, необходимый для возврата долгов, о своем фактическом финансовом положении потерпевшим не сообщал. При назначении фигуранту наказания суд учел, что причиненный преступлением ущерб и вред возмещены потерпевшим в полном объеме.
Приговором суда мужчина признан виновным в завладении имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничестве), совершенном в особо крупном размере. На основании ч.4 ст. 209 УК (в редакции закона Республики Беларусь от 22.07.2003 № 227-З) ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. На основании ст. 9 закона Республики Беларусь от 6 мая 2025 года № 70-З «Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне» суд частично освободил мужчину от наказания в виде лишения свободы сроком на 1 год.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.