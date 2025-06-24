Мужчина брал в долг деньги и не возвращал: суд в Гродно вынес приговор

Приговором суда мужчина признан виновным в завладении имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничестве), совершенном в особо крупном размере. На основании ч.4 ст. 209 УК (в редакции закона Республики Беларусь от 22.07.2003 № 227-З) ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. На основании ст. 9 закона Республики Беларусь от 6 мая 2025 года № 70-З «Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне» суд частично освободил мужчину от наказания в виде лишения свободы сроком на 1 год.