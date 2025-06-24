Обещала работу, а везла в сексуальное рабство: в Ташкенте задержали женщину, вербовавшую девушек для проституции за границей

Во время допроса задержанная рассказала, что живёт в Турции уже пять лет и вернулась в Узбекистан около 20 дней назад. Она призналась, что намеревалась «помочь» девушке, которая не знает языка и города, устроиться в Турции. Однако, как установило следствие, на самом деле речь шла о вербовке в сферу проституции.