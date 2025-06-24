Обещала работу, а везла в сексуальное рабство: в Ташкенте задержали женщину, вербовавшую девушек для проституции за границей

В международном аэропорту Ташкента была задержана гражданка Узбекистана, которая пыталась вывезти молодую девушку в Турцию, пообещав ей высокооплачиваемую работу. Как выяснилось, женщины познакомились в соцсетях, и злоумышленница быстро вошла в доверие к потенциальной жертве. Всё выглядело как обычная поездка на заработки — билеты, регистрация на рейс, подготовка к вылету. Но в самый последний момент вмешались сотрудники ГУВД.
Во время допроса задержанная рассказала, что живёт в Турции уже пять лет и вернулась в Узбекистан около 20 дней назад. Она призналась, что намеревалась «помочь» девушке, которая не знает языка и города, устроиться в Турции. Однако, как установило следствие, на самом деле речь шла о вербовке в сферу проституции.
«Я оставила номер телефона, написала в WhatsApp. Девушка согласилась. Когда мы уже собирались вылетать, нас задержали сотрудники внутренних дел. Я хотела просто сопроводить её, показать Турцию, всё объяснить. Очень раскаиваюсь. Прошу прощения», — сказала женщина.
Несмотря на молодой возраст, женщина сознательно втягивала соотечественницу в преступную деятельность. Подобные действия квалифицируются как торговля людьми. Вовлечение в проституцию, использование и вербовка — всё это преступления, за которые предусмотрено строгое наказание.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 135 Уголовного кодекса — торговля людьми. Следственные действия продолжаются. Девушке грозит ограничение свободы от трех до пяти лет либо лишение свободы от трех до пяти лет.
Правоохранители в очередной раз напоминают: любые предложения о «лёгких деньгах» за границей, особенно поступающие от малознакомых людей, должны вызывать настороженность. Не рискуйте своей жизнью и судьбой.