В Дамаске прогремел сильный взрыв, пишет FP

«Громкий взрыв прозвучал в Дамаске», — пишет агентство.
В свою очередь агентство Рейтер со ссылкой на корреспондентов и очевидцев передает, что после взрыва на западных окраинах города виден дым. О причинах взрыва пока не сообщается.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Сильный взрыв раздался в столице Сирии Дамаске, передает агентство Франс Пресс.
«Громкий взрыв прозвучал в Дамаске», — пишет агентство.
В свою очередь агентство Рейтер со ссылкой на корреспондентов и очевидцев передает, что после взрыва на западных окраинах города виден дым. О причинах взрыва пока не сообщается.