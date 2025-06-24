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В Дамаске прогремел сильный взрыв, пишет FP

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Сильный взрыв раздался в столице Сирии Дамаске, передает агентство Франс Пресс.

Источник: © РИА Новости

«Громкий взрыв прозвучал в Дамаске», — пишет агентство.

В свою очередь агентство Рейтер со ссылкой на корреспондентов и очевидцев передает, что после взрыва на западных окраинах города виден дым. О причинах взрыва пока не сообщается.