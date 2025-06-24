Уфимская турагент-мошенница получила 5 лет колонии за аферу на 3 млн рублей

Калининский районный суд Уфы вынес приговор 37-летней женщине. Ее, как сообщают представители Объединенной пресс-службы судов Башкирии и прокуратуры республики, признали виновной в крупном мошенничестве при продаже туристических путевок.
Было установлено, что с 15 марта по 17 октября 2024 года подсудимая, будучи директором турагентства, продавала несуществующие туры в Турцию, Абхазию, Египет, Дагестан и Сочи, присваивая деньги клиентов себе.
Жертвами аферы стали 21 человек, общий ущерб превысил три миллиона рублей. Хотя подсудимая возместила 700 тысяч рублей и признала вину, суд назначил ей пять лет колонии общего режима. Однако исполнение приговора отсрочено до достижения ее двумя детьми 14-летнего возраста.
Все гражданские иски потерпевших удовлетворены, а на имущество осужденной наложен арест для обеспечения возмещения ущерба. Приговор еще не вступил в законную силу.
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