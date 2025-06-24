Уфимская турагент-мошенница получила 5 лет колонии за аферу на 3 млн рублей

Жертвами аферы стали 21 человек, общий ущерб превысил три миллиона рублей. Хотя подсудимая возместила 700 тысяч рублей и признала вину, суд назначил ей пять лет колонии общего режима. Однако исполнение приговора отсрочено до достижения ее двумя детьми 14-летнего возраста.