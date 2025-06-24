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В Ростове задержали гендиректора водоканала

В Ростове руководителя ресурсоснабжающей организации проверяют силовики.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону силовики задержали руководителя местного водоканала. Информацию об этом «КП-Ростов-на-Дону» подтвердил собственный источник.

Как рассказал источник, по предварительным данным, директора организации могут подозревать в разглашении государственной тайны. Подробности пока не сообщаются.

Отметим, официальных комментариев о ситуации пока не поступало.

Напомним, этот руководитель занял пост в 2023 году. Напомним, в 2022 году другой, уже бывший директор организации стал фигурантом уголовного дела. Его подозревали в нанесении ущерба предприятию на сумму свыше пяти миллионов рублей. В итоге он частично признал вину и возместил весь ущерб. Ему назначили штраф.