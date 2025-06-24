В Ростове задержали гендиректора водоканала

Напомним, этот руководитель занял пост в 2023 году. Напомним, в 2022 году другой, уже бывший директор организации стал фигурантом уголовного дела. Его подозревали в нанесении ущерба предприятию на сумму свыше пяти миллионов рублей. В итоге он частично признал вину и возместил весь ущерб. Ему назначили штраф.