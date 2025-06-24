Швырнул на пол: что известно о наркомане, напавшем на ребенка в Шереметьеве

В аэропорту Шереметьево задержали мужчину, который бросил на пол двухлетнего ребенка. Мальчика со сломанным черепом пришлось ввести в медикаментозный сон. Нападавший был под наркотиками и на допросе показывал полиции «распальцовки». У него есть жена и ребенок. Что грозит подозреваемому и в каком состоянии пострадавший мальчик, узнала «Вечерняя Москва».
Как произошло нападение на ребенка.
Инцидент произошел около 01:00 во вторник, 24 июня, в московском аэропорту Шереметьево. В зале ожидания находилась семья, прилетевшая в Россию из Афганистана. Их двухлетний сын стоял и играл с чемоданом, когда к нему подошел неизвестный мужчина.
Незнакомец огляделся по сторонам, пытаясь понять, где расположены камеры видеонаблюдения. Затем он схватил мальчика за ноги, прокрутил в воздухе и с силой бросил на пол. Затем нападавший надел солнцезащитные очки, повернулся к родителям малыша и развел руками.
На помощь к ребенку бросились родители и случайные свидетели. Когда один из очевидцев взял мальчика на руки, тот не шевелился. Тем временем злоумышленник отошел подальше и принялся ползать по полу. Затем мужчина встал и попытался сбежать, но его задержала полиция.
В каком состоянии пострадавший мальчик.
Пострадавшего мальчика экстренно отвезли в реанимацию Детского клинического центра (ДКЦ) имени Рошаля. Врачи диагностировали у него тяжелую черепно-мозговую травму, открытый перелом кости черепа и переломы основания черепа. Его подключили к системе искусственной вентиляции легких. Детский омбудсмен по Московской области Ксения Мишонова сообщила, что ребенка ввели в медикаментозную кому.
— Состояние стабильное, мозг не пострадал, но малыш получил переломы черепа. Медики его ввели в медикаментозный сон. Вся надежда на маленький, но сильный организм, — написала она в своем Telegram-канале.
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Мишонова добавила, что семья пострадавшего мальчика живет в Москве. Родители родом из Афганистана, но имеют российские паспорта. Совсем недавно они вернулись домой из Кабула, где гостили у родственников. У родителей пострадавшего мальчика есть еще один ребенок. Кроме того, его мать беременна третьим малышом.
Виновник был под наркотиками.
Нападавший оказался 31-летним гражданином Белоруссии по имени Владимир. Мужчину доставили на допрос, во время которого он показывал полицейским «распальцовки». Дать адекватное объяснение своим действиям он не смог, а на вопрос следователей о судимостях сказал, что «совершал ошибки».
При обыске у подозреваемого нашли наркотики. Владимир прошел судебно-медицинскую экспертизу, в результате которой у него в крови тоже обнаружили следы запрещенных веществ.
— Известно, что мужчина прибыл вчера и находился там транзитом, ожидая пересадку на последующий рейс в ближнее зарубежье, — сообщили в пресс-службе подмосковного управления Следственного комитета.
По данным телеканала 360, у Владимира есть полуторагодовалая дочь. По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, мужчина прилетел в Шереметьево из Египта.
Нападавшему грозит пожизненный срок.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего из хулиганских побуждений. Потерпевшим по делу признали отца пострадавшего мальчика. Также следователи осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения и назначили ряд экспертиз.
— Наркомания — это преступление, а не болезнь. И судить этого человека надо по всей строгости. Наверное, нет такого наказания, которое бы удовлетворило всех в этой ситуации, — подчеркнула омбудсмен Ксения Мишонова.
Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина назвала нападавшего «недочеловеком» и заявила, что ему не место на свободе.
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— Непонятно, как маленький ребенок оказался в руках неадекватного мужчины. Это преступление против несовершеннолетних, которые заведомо находятся в беспомощном состоянии. Еще рядом стоял родитель, который не вырвал ребенка. Я вообще не пойму, по каким нормам Уголовного кодекса это оценивать. Без сомнения, этому недочеловеку не место на свободе, — считает парламентарий.
Как рассказал «Вечерней Москве» член Международной ассоциации юристов, адвокат Михаил Тер-Саркисов, задержанному грозит серьезный тюремный срок — вплоть до пожизненного лишения свободы.
— Преступление было совершено в отношении маленького ребенка, для которого падение с высоты человеческого роста может быть критичным. Кроме того, это происходило в общественном месте, то есть демонстрировалось публично. Даже если мальчик выживет, это несильно повлияет (на будущее наказание — прим. «ВМ»). Преступника в любом случае будут судить очень строго. А то, что он был под наркотиками, станет отягчающим обстоятельством, — считает юрист.
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Он отметил, что в дальнейшем родители пострадавшего мальчика смогут потребовать от нападавшего большую компенсацию.
— Они смогут потребовать от него компенсировать им расходы на врачей, лекарственные средства, возместить моральный вред. Если получится так, что кому-то из родителей придется сидеть с ребенком и не ходить на работу, то они могут потребовать от виновника потерянную зарплату, — подчеркнул Тер-Саркисов.
Другой резонансный случай с участием маленького ребенка произошел в апреле в Воронеже. Местная жительница ушла за наркотиками, на три дня оставив в квартире трехлетнюю дочь без еды и воды. Истощенная девочка смогла забраться на подоконник и позвать на помощь прохожих. Теперь матери грозит срок за покушение на убийство малолетней.
А в Челябинской области двухлетний ребенок умер из-за отравления наркотиками. Следствие считает, что вещества мальчику вводила его мать, чтобы тот успокоился и не кричал. Подозреваемую задержали. Кроме погибшего мальчика, у нее есть две маленькие дочери и сын.