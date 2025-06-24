Швырнул на пол: что известно о наркомане, напавшем на ребенка в Шереметьеве

— Преступление было совершено в отношении маленького ребенка, для которого падение с высоты человеческого роста может быть критичным. Кроме того, это происходило в общественном месте, то есть демонстрировалось публично. Даже если мальчик выживет, это несильно повлияет (на будущее наказание — прим. «ВМ»). Преступника в любом случае будут судить очень строго. А то, что он был под наркотиками, станет отягчающим обстоятельством, — считает юрист.